В Госдуме назвали разрешенные подарки учителям

Депутат Буцкая заявила, что учителям можно дарить подарки не дороже трех тысяч

Депутат Государственной думы Российской Федерации Татьяна Буцкая рассказала о разрешенных подарках учителям в преддверии 1 сентября. Ее слова передает издание ТАСС.

По словам Буцкой, в стране действует запрет на подарки, за исключением случаев, когда они стоят меньше трех тысяч рублей.

«В Гражданском кодексе сказано, что цена за подарок не должна быть выше трех тысяч рублей. И стоит сохранять чеки на случай, если у кого-то возникнут вопросы», — сообщила она.

Также депутат добавила, что сам по себе подарок преподавателю может быть любым, например, букет цветов.

Ранее стало известно, что в России в ближайшие три года «лишними» могут стать почти 60 тысяч учителей, так как число детей в начальных классах будет снижаться. Это следует из исследования профсоюза «Учитель».