Израильское правительство утвердило назначение посла в России

Правительство Израиля утвердило назначение Одеда Йосефа послом в России

Израильское правительство утвердило назначение Одеда Йосефа послом в России, решение принято единогласно. Об этом сообщил МИД Израиля в своем русскоязычном Telegram-канале.

«Одед Йосеф занимает в настоящее время должность заместителя генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Ранее он был послом Израиля в Кении. За время своей дипломатической службы Одед Йосеф также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре», — уточнили в МИД Израиля.

21 июля стало известно, что израильский посол Симона Гальперин досрочно завершит миссию в России из-за нового назначения. Отмечается, что она возглавит европейский департамент МИД Израиля. Дипломат покинет Москву в октябре.