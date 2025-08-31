Бывший СССР
Киев призвал ЕС создать стратегию принуждения России к миру

Глава МИД Украины Сибига: ЕС должен создать стратегию принуждения России к миру
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Евросоюз (ЕС) должен создать дипломатическую стратегию, которая позволит принудить Россию к миру вопреки намерениям Москвы. Прибегнуть к новому плану Европу призвал глава МИД Украины Андрей Сибига, передает издание «Интерфакс-Украина».

«Или он [президент России Владимир Путин] останавливается сейчас, или сталкивается с серьезными последствиями. Это и есть стратегия мира благодаря силе», — заявил дипломат.

Сибига также призвал нарастить военную помощь Киеву и кратно увеличить инвестиции Запада в военное производство на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Украиной не было достигнуто договоренности по воздушному перемирию. Он также добавил, что все подобные обсуждения должны вестись в дискретном режиме.

