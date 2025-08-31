Мир
19:22, 31 августа 2025Мир

Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

Медведев назвал плохими новостями действия России в украинском конфликте
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Штукина / Pool / ТАСС

Новости о действиях России в рамках специальной военной операции (СВО) и о том, что президент США Дональд Трамп жив, станут плохими для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

В своей публикации Медведев прикрепил скриншот с текстом, в котором Мерц и Макрон называются «двуяйцевыми близнецами» и «редкими уродами». Также, согласно этому тексту, один из них «жаждет мести», а другой, «петух», боится хищника у ворот и «шантажирует Трампа президентом России Владимиром Путиным».

Ранее стало известно, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вступление Австрии в НАТО чревато внешнеполитическими издержками.

