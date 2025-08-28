Россия
12:33, 28 августа 2025Россия

Медведев высказался о возможном вступлении Австрии в НАТО

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вступление Австрии в НАТО чревато внешнеполитическими издержками. Его высказывание приводится в колонке в RT.

Бывший президент России допустил, что Австрия, примкнув к НАТО, утратит положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур.

Он напомнил, что сейчас в Вене располагаются штаб-квартиры порядка 20 межправительственных международных организаций.

«Вытеснение нейтралитета блоковым мышлением убивает сам "дух Вены", делает невозможным поддержание Австрией сбалансированных отношений с различными международными партнерами», — уверен Медведев.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Австрия оскорбляет свое население, говоря о вступлении в НАТО.

В конце июля глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер объявила, что государство готово вступить в НАТО из-за России.

ЖЗЛ
