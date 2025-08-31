Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:50, 31 августа 2025Россия

Мошенники придумали новый способ обмана подростков

Мошенники начали обманывать подростков, обещая деньги за прослушивание музыки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eric Nopanen / Unsplash

Мошенники начали использовать новую схему финансовой пирамиду с участием подростков. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Она пояснила, что злоумышленники обещают несовершеннолетним до тысячи рублей в день за прослушивание музыки, но перед эти необходимо оплатить взнос. Однако когда подростки соглашаются, выясняется, что за музыку почти ничего не платят, а основной доход все получают от перепродажи доступа к «проекту» другим людям.

Ранее МВД РФ сообщило, что мошенники придумали состоящие из пяти этапов схемы для обмана подростков. В ведомстве рассказали, что злоумышленники связываются с подростками в соцсетях, играх или чатах и представляются курьером, сотрудником техподдержки или учителем. Во время разговора они уведомляют несовершеннолетнего о срочной ситуации, например, блокировке аккаунта или ошибке в доставке. Следующий этап связан с давлением и изоляцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Соратники экс-спикера Рады Парубия увидели в его убийстве «руку Кремля». Как они объяснили это?

    Опрос британцев о нападении России привел к неожиданным результатам

    В России начнут выплачивать стипендию президента некоторым студентам

    Метеозависимых предупредили о мощных магнитных бурях

    Мошенники придумали новый способ обмана подростков

    В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину

    Россиянам рассказали о штрафах до 100 тысяч рублей за «заменители» детских кресел

    В российском городе произошла серия взрывов

    В сети опубликовали фото Трампа после слухов о его смерти

    Украинки начали жаловаться на сбежавших заграницу парней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости