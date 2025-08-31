Мошенники придумали новый способ обмана подростков

Мошенники начали обманывать подростков, обещая деньги за прослушивание музыки

Мошенники начали использовать новую схему финансовой пирамиду с участием подростков. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Она пояснила, что злоумышленники обещают несовершеннолетним до тысячи рублей в день за прослушивание музыки, но перед эти необходимо оплатить взнос. Однако когда подростки соглашаются, выясняется, что за музыку почти ничего не платят, а основной доход все получают от перепродажи доступа к «проекту» другим людям.

Ранее МВД РФ сообщило, что мошенники придумали состоящие из пяти этапов схемы для обмана подростков. В ведомстве рассказали, что злоумышленники связываются с подростками в соцсетях, играх или чатах и представляются курьером, сотрудником техподдержки или учителем. Во время разговора они уведомляют несовершеннолетнего о срочной ситуации, например, блокировке аккаунта или ошибке в доставке. Следующий этап связан с давлением и изоляцией.