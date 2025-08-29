Раскрыты популярные схемы обмана подростков мошенниками

МВД России сообщило, что мошенники придумали пять этапов для обмана подростков

Мошенники придумали состоящие из пяти этапов схемы для обмана подростков. Об этом сообщило МВД РФ, которое раскрыло уловки аферистов в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что злоумышленники связываются с подростками в соцсетях, играх или чатах и представляются курьером, сотрудником техподдержки или учителем. Во время разговора они уведомляют несовершеннолетнего о срочной ситуации, например, блокировке аккаунта или ошибке в доставке.

Следующий этап связан с давлением и изоляцией, заявили в МВД. Мошенники переводят общение в мессенджер Telegram, где притворяются следователями. Они могут угрожать подростку арестом родителей, запрещать разговаривать с близкими. Далее они могут потребовать от жертвы совершить какое-то действие: перевести деньги на другой счет, «задекларировать средства» или пройти проверку. Когда аферисты получают деньги, то исчезают.

«Ни один официальный орган не требует денег или кодов по телефону. Говорите с детьми. Объясняйте: если страшно — звони родителям», — дали рекомендации в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о новой уловке, которую придумали мошенники перед 1 сентября. Уточнялось, что злоумышленники начали представляться сотрудниками учебных заведений и предлагать привязать номер телефона к электронному дневнику.