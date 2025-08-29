Интернет и СМИ
Раскрыты популярные схемы обмана подростков мошенниками

МВД России сообщило, что мошенники придумали пять этапов для обмана подростков
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Мошенники придумали состоящие из пяти этапов схемы для обмана подростков. Об этом сообщило МВД РФ, которое раскрыло уловки аферистов в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что злоумышленники связываются с подростками в соцсетях, играх или чатах и представляются курьером, сотрудником техподдержки или учителем. Во время разговора они уведомляют несовершеннолетнего о срочной ситуации, например, блокировке аккаунта или ошибке в доставке.

Следующий этап связан с давлением и изоляцией, заявили в МВД. Мошенники переводят общение в мессенджер Telegram, где притворяются следователями. Они могут угрожать подростку арестом родителей, запрещать разговаривать с близкими. Далее они могут потребовать от жертвы совершить какое-то действие: перевести деньги на другой счет, «задекларировать средства» или пройти проверку. Когда аферисты получают деньги, то исчезают.

«Ни один официальный орган не требует денег или кодов по телефону. Говорите с детьми. Объясняйте: если страшно — звони родителям», — дали рекомендации в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о новой уловке, которую придумали мошенники перед 1 сентября. Уточнялось, что злоумышленники начали представляться сотрудниками учебных заведений и предлагать привязать номер телефона к электронному дневнику.

    Все новости