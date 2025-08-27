Мошенники придумали новую схему обмана россиян перед 1 сентября

МВД РФ предупредило о схеме обмана с привязкой номера к электронному дневнику

Мошенники перед 1 сентября начали представляться сотрудниками учебных заведений и предлагать россиянам привязать номер телефона к электронному дневнику. О новой схеме обмана, которую придумали аферисты, предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники звонят или пишут россиянам в мессенджерах от имени сотрудников учебных заведений или службы технической поддержки. Они утверждают, что для корректной работы электронного дневника необходимо подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись.

Далее пользователя просят назвать код из СМС-сообщения, который затем аферисты могут использовать для входа в его аккаунт на портале «Госуслуги», в онлайн-банке или другом сервисе. В другом случае человеку могут отправить ссылку на фишинговый ресурс, где от него требуется ввести персональные данные. В результате мошенники крадут личную информацию жертвы.

«Для защиты от подобных схем важно помнить, что официальные представители учебных заведений никогда не запрашивают коды из СМС, пароли или паспортные данные по телефону», — подчеркнули в МВД.

В ведомстве добавили, что все действия, связанные с электронным дневником, проводятся через официальные платформы школ или «Госуслуги» без привлечения сторонних лиц. Также там посоветовали при получении подобного звонка немедленно прекратить разговор и связаться с учебным заведением, чтобы проверить информацию.

Ранее стало известно, что мошенники начали активно использовать искусственный интеллект, чтобы совершать преступления. Так, аферисты начали создавать видео с дипфейками родственников или знакомых потенциальной жертвы.