Мошенники начали оживлять фотографии ради денег

МВД: Мошенники создают дипфейки родственников и выманивают деньги

Мошенники начали активно использовать искусственный интеллект, чтобы совершать преступления. Например, они создают видео с дипфейками родственников или товарищей жертвы, на которых те просят дать им взаймы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

«Мошенники используют нейросети, чтобы из фотографии сделать видео, которое воссоздает мимику, голос, жесты и эмоции человека с фото», — говорится в материале. После того, как видео сгенерировано, его отправляют родственникам и друзьям.

Чтобы не попасться на такую уловку, правоохранители советуют при получении подобной видеозаписи связаться с тем, кто его якобы отправил, по телефону, и узнать о целях платежа. Чаще всего на этом этапе становится известно, что человека взломали.

Ранее стало известно, что в России мошенники начали обманывать продавцов магазинов, предлагая им «проверку терминалов».