Немцы вышли на митинг против милитаризации и за дружбу с Россией

WDR: В Кельне прошел митинг против милитаризации и за налаживание отношений с РФ

В Кельне прошел митинг против милитаризации Германии и в поддержку налаживания отношений с Россией. Об этом сообщается эфире телеканала WDR.

«В своих речах и лозунгах они (митингующие — прим. «Ленты.ру») выступали против набирающего обороты вооружения Германии и закона о воинской повинности», — говорится в репортаже.

Как указывает WDR, демонтранты также «подчеркивали важность дружбы между народами, в том числе между Германией и Россией».

В мае немцы провели митинги против правого экстремизма и за запрет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).