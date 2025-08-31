Нетаньяху пригрозил членам правительства хуситов расправой

Нетаньяху пообещал, что Израиль доберется до всех членов правительства хуситов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал большую часть правительства йеменского движения «Ансар Аллах». Его слова передает издание РИА Новости.

Глава государства пообещал, что «доберется до всех» руководителей хуситов.

«ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных. Делаем то, чего никто не делал до нас. Это только начало атаки на высокопоставленных чиновников, мы доберемся до всех», — сообщил он.

Ранее стало известно, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поссорился с главой Генштаба Вооруженных сил Израиля Эялем Замиром на заседании из-за планов оккупации сектора Газа Армией обороны Израиля.