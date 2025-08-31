Мир
31 августа 2025

Нетаньяху пригрозил членам правительства хуситов расправой

Нетаньяху пообещал, что Израиль доберется до всех членов правительства хуситов
Андрей Шеньшаков

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал большую часть правительства йеменского движения «Ансар Аллах». Его слова передает издание РИА Новости.

Глава государства пообещал, что «доберется до всех» руководителей хуситов.

«ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных. Делаем то, чего никто не делал до нас. Это только начало атаки на высокопоставленных чиновников, мы доберемся до всех», — сообщил он.

Ранее стало известно, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поссорился с главой Генштаба Вооруженных сил Израиля Эялем Замиром на заседании из-за планов оккупации сектора Газа Армией обороны Израиля.

