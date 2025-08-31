Осужденный за взяточничество экс-губернатор российского региона раскаялся

Осужденный за взяточничество экс-губернатор Сахалина Хорошавин раскаялся

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет колонии за взяточничество, признал вину и раскаялся в содеянном. Об этом сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

В документах говорится, что Хорошавин выплатил 12 миллионов рублей из 500 миллионов рублей штрафа, назначенного ему по приговору суда в качестве дополнительного наказания. Он выплачивает в счет погашения штрафа по 10 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, по поручению осужденного его супруга ежемесячно перечисляет 5 тысяч рублей в счет выплаты штрафа.

«Хорошавин А. В. раскаялся в содеянном, признал вину, имеет три поощрения, трудоустроен на должность старшего дневального отряда, к работе относится добросовестно, принимает активное участие в общественно полезной жизни отряда и колонии, не уклоняется от выполнения программы психологической коррекции его личности», — сообщается в материалах.

Ранее стало известно, что Хорошавин попросил отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО). При этом не уточняется, когда именно это произошло