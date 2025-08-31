Последствия для России от сближения Китая и Индии объяснили

Политолог Топорнин: Россия будет внимательно следить за сближением Индии и Китая

Китай и Индия — это очень крупные прогрессирующие страны с большим потенциалом, кроме того, они являются стратегическими партнерами для России, поэтому Москва будет очень внимательно следить за их сближением. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Николай Топорнин.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призвал Нью-Дели расширять взаимодействие с Пекином. На встрече представители обеих стран констатировали, что необходимо укреплять многостороннее сотрудничество и защищать общие интересы.

Политолог напомнил, что отношения между Китаем и Индией ранее были не самыми теплыми и доходили до перестрелок на границе. Однако их сближение могло быть продиктовано попыткой выстроить совместную стратегию против политики давления президента США Дональда Трампа, добавил он.

«Наверное, мы должны быть рады, что важные единицы и основоположники БРИКСа налаживают между собой отношения. Потому что до этого их внутренние конфликты задерживали поступательное движение вперед этого объединения. У Индии и Китая могут появиться общие, в том числе экономические проекты. Это будет способствовать росту влияния БРИКСа в мире, полноправным членом которого является также и Россия», — сказал Топорнин.

Эксперт добавил, что не видит очевидных минусов от союза Китая и Индия, напомнив что страны являются также торговыми партнерами России. При этом он отметил, что Москве важно отслеживать эту ситуацию, особенно если начнет развиваться военно-техническое сотрудничество, указав, что в экономике даже друзья могут стать конкурентами.

Ранее помощник президента России сообщил о планах российского лидера провести ряд встреч с мировыми лидерами в ходе своего визита в Китай. 1 сентября глава российского государства встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

