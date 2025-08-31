Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:41, 31 августа 2025Из жизни

Потерянную почтой открытку доставили через 72 года

В США потерянную в 1953 году открытку вернули отправителю
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Nam Y. Huh / AP

В США потерянную почтой в 1953 году открытку нашли и вернули отправителю. Об этом сообщает UPI.

Открытка, отправленная Аланом Боллом в город Оттава, штат Иллинойс, из Нью-Йорка 72 года назад, прибыла в почтовое отделение в августе 2025-го. Запоздавшей корреспонденцией заинтересовался сотрудник почты Марк Томпсон. Он рассказал, что на открытке было изображено здание ООН в Нью-Йорке, и предположил, что ее по ошибке доставили туда. Затем письмо завалилось куда-то в почтовом отделении и пролежало там несколько десятилетий, прежде чем снова попало в систему.

Кроме того, Томпсону удалось найти Болла, которому сейчас 88 лет. Оказалось, что теперь мужчина живет в штате Айдахо. Боллу показали снимок открытки, и он узнал свой почерк, однако не смог вспомнить, как отправлял ее. Американец рассказал, что летом 1953 года ненадолго останавливался в Нью-Йорке по пути в Пуэрто-Рико и, видимо, отправил письмо родителям именно тогда.

Материалы по теме:
На пляжах в США делают жуткие находки. Что спрятано в «ведьминых бутылках» и почему их боятся открывать?
На пляжах в США делают жуткие находки.Что спрятано в «ведьминых бутылках» и почему их боятся открывать?
29 ноября 2023
«Страдания открыли мне великую истину» Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
«Страдания открыли мне великую истину»Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
17 января 2021

В августе 2024 года сообщалось, что британская почта доставила открытку спустя 121 год после отправки. Письмо доставили в банк, на месте которого в 1903 году было жилое здание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о новых ударах по России

    Начались бои в Покровске

    Нетаньяху пригрозил членам правительства хуситов расправой

    Появились подробности о смертельном отравлении алкоголем в России

    Пушилин оценил наступление российских войск в направлении Константиновки

    Потерянную почтой открытку доставили через 72 года

    Телеведущая потрогала гостью шоу за грудь в эфире и возмутила зрителей

    Увеличение числа ударов по Украине объяснили

    Туктамышева опубликовала фотографии в бикини

    Путин прибыл на саммит ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости