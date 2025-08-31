Лебедев: Радиационный фон в порту Одессы мог повыситься из-за топлива с АЭС

Повышение радиационного фона в порту Одессы может быть вызвано хранением бочек с отработанным топливом с АЭС. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как утверждает собеседник агентства, агентуре сопротивления удалось установить связь между повышением фона и прибывающим для погрузки в порту товаром. «Было установлено, что Украина вывозит грузы, которые фонят: ферросплавы с Винницы и Хмельницкого и еще несколько видов руд, прошедших первичную обработку... Среди жителей Одессы есть мнение, что радиоактивные бочки тоже прибывают из Франции. Привозят в них отработанное на АЭС топливо, и Украина его захоранивает около Ровенской АЭС», — сообщил представитель сопротивления.

По словам Лебедева, груз привозят в бочках около 0,8 метра шириной и двух метров высотой. Он предположил, что это связано с тем, что Париж поддерживает Киев, поставляя самолеты, технику и оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это не оказание бесплатной поддержки, а вполне рентабельный бизнес», — резюмировал он.

Ранее Лебедев обвинил Украину в перевозке грузов с радиационным фоном через одесский порт. Он отметил, что в гавани происходит достаточное большое колебание радиационного фона, это фиксируется в ежедневных наблюдениях.