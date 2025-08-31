Интернет и СМИ
05:37, 31 августа 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с популярным приложением

МВД: Мошенники начали использовать имитирующие Mir Pay приложения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Мошенники начали использовать имитирующие мобильную платежную систему Mir Pay приложения, которые позволяют им с банкоматов переводить деньги жертв на свои карты. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре МВД.

В ведомстве сообщили, что злоумышленники внедряют в телефоны жертв свои приложения для бесконтактных платежей, которые просят скачать под видом переустановки банковского приложения. Мошенники применяют технологию, которая условно называется «обратный NFC». Она способна имитировать приложение Mir Pay, подключая к смартфону жертвы карты аферистов.

«В результате, подойдя к банкомату и приложив смартфон, жертва переводит наличные средства на эти чужие карты», — объяснили в МВД.

Ранее руководитель BI.ZONE AntiFraud Алексей Лужнов рассказал, что старые схемы мошенничества часто могут возвращаться в измененном виде.

