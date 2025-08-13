Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:00, 13 августа 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о риске возвращения старых схем мошенничества

BI.ZONE: Старые схемы мошенничества часто возвращаются в измененном виде
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Старые схемы мошенничества часто могут возвращаться в измененном виде. О риске такого развития событий россиян предупредил руководитель BI.ZONE AntiFraud Алексей Лужнов в разговоре с «Лентой.ру».

Отмечается, что в 2025 году аферисты все реже стали прибегать к ранее популярным схемам. Так, например, по словам эксперта, меньшей популярностью стал пользоваться обман с использованием фальшивых сайтов служб доставки, аренды автомобилей или перевозок. Лужнов напомнил, что мошенники могли взять предоплату за несуществующую услугу и исчезнуть.

Кроме того, злоумышленники реже крадут банковские карты в барах и клубах, чтобы позднее вывести с них деньги, а также меньше оформляют займы и рассрочки на чужое имя. «Злоумышленники находили человека, готового оформить на себя товар в рассрочку, например бытовую технику. Мошенники объясняли свою просьбу формальными трудностями — испорченной кредитной историей или неофициальным трудоустройством», — рассказал Лужнов. Он добавил, что взамен аферисты предлагали самостоятельно оплачивать долг и отдавать взявшему кредит небольшой процент каждый месяц.

Материалы по теме:
«Я хотел сделать деньги» Двум миллионам россиян грозит уголовное дело за дропперство. Что известно о новом законе?
«Я хотел сделать деньги»Двум миллионам россиян грозит уголовное дело за дропперство. Что известно о новом законе?
7 июля 2025
«Он мог бы стать нашим Цукербергом или Джобсом» 70 лет назад родился Сергей Мавроди. Как создатель пирамиды «МММ» вошел в историю?
«Он мог бы стать нашим Цукербергом или Джобсом»70 лет назад родился Сергей Мавроди. Как создатель пирамиды «МММ» вошел в историю?
11 августа 2025

«Однако не стоит терять бдительность: старые схемы нередко возвращаются в измененном виде. Например, раньше целью мошенников были физические карты. Теперь они переходят к схожей тактике, но уже через поддельные онлайн-магазины со скидками», — предупредил специалист.

В компании также напомнили, что не следует никому передавать данные банковских карт и коды из СМС. Кроме того, добавили в BI.ZONE, нельзя переходить по ссылкам из сообщений, обещающих выплаты и подработки, и не нужно ничего покупать в онлайн-магазинах, которые вызывают подозрения. Также специалисты посоветовали подключить уведомления обо всех операциях, чтобы быстро понять, что с карты неожиданно списались деньги.

Ранее стали известны кодовые фразы курьеров мошенников. В частности, они пытаются убедить жертву, что действуют от сотрудника банка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Роскомнадзоре заявили о частичном ограничении звонков в WhatsApp и Telegram

    Названы особенности советского «титана Апокалипсиса»

    Генерал назвал сроки взятия Славянска и Краматорска на фоне прорыва фронта армией России

    Набиуллина ответила на вопрос о необходимости брать ипотеку при высоких ставках

    Еще одна зарубежная авиакомпания запретила использование на борту пауэрбанков

    Элитной группе диверсантов во главе с подполковником из разведки Украины запросили 120 лет

    В Эстонии подняли в воздух истребители F-35 из-за якобы самолетов России

    Израильский Генштаб определился с планом наступления в Газе

    Решетова высказалась об особенности своей кожи фразой «не могла на себя смотреть»

    Раскрыты детали звонка Трампа с Зеленским и лидерами стран Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости