Россиян предупредили о риске возвращения старых схем мошенничества

BI.ZONE: Старые схемы мошенничества часто возвращаются в измененном виде

Старые схемы мошенничества часто могут возвращаться в измененном виде. О риске такого развития событий россиян предупредил руководитель BI.ZONE AntiFraud Алексей Лужнов в разговоре с «Лентой.ру».

Отмечается, что в 2025 году аферисты все реже стали прибегать к ранее популярным схемам. Так, например, по словам эксперта, меньшей популярностью стал пользоваться обман с использованием фальшивых сайтов служб доставки, аренды автомобилей или перевозок. Лужнов напомнил, что мошенники могли взять предоплату за несуществующую услугу и исчезнуть.

Кроме того, злоумышленники реже крадут банковские карты в барах и клубах, чтобы позднее вывести с них деньги, а также меньше оформляют займы и рассрочки на чужое имя. «Злоумышленники находили человека, готового оформить на себя товар в рассрочку, например бытовую технику. Мошенники объясняли свою просьбу формальными трудностями — испорченной кредитной историей или неофициальным трудоустройством», — рассказал Лужнов. Он добавил, что взамен аферисты предлагали самостоятельно оплачивать долг и отдавать взявшему кредит небольшой процент каждый месяц.

«Однако не стоит терять бдительность: старые схемы нередко возвращаются в измененном виде. Например, раньше целью мошенников были физические карты. Теперь они переходят к схожей тактике, но уже через поддельные онлайн-магазины со скидками», — предупредил специалист.

В компании также напомнили, что не следует никому передавать данные банковских карт и коды из СМС. Кроме того, добавили в BI.ZONE, нельзя переходить по ссылкам из сообщений, обещающих выплаты и подработки, и не нужно ничего покупать в онлайн-магазинах, которые вызывают подозрения. Также специалисты посоветовали подключить уведомления обо всех операциях, чтобы быстро понять, что с карты неожиданно списались деньги.

Ранее стали известны кодовые фразы курьеров мошенников. В частности, они пытаются убедить жертву, что действуют от сотрудника банка.