Интернет и СМИ
10:32, 13 августа 2025Интернет и СМИ

Названы кодовые фразы курьеров мошенников

МВД РФ: Курьеры мошенников используют кодовую фразу «я от сотрудника банка»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Курьеры мошенников при взаимодействии с жертвой могут использовать определенные кодовые фразы. О том, как распознать пособника злоумышленников, ТАСС рассказали в пресс-центре МВД РФ.

«В некоторых случаях курьеры мошенников действительно используют заранее заученные кодовые фразы, чтобы подтвердить свою легитимность перед жертвой. (...) Наличие таких фраз может указывать на участие в преступной схеме», — отметили в ведомстве.

Кодовыми фразами пособников злоумышленников назвали такие, как «я от сотрудника банка», «выходите, я подъехал», «все по инструкции» и «не сообщайте никому». Помимо того, курьеры мошенников зачастую используют условные слова «проверка безопасности», «конфиденциально» и так далее.

Если гражданин осознал, что общается с потенциальным курьером мошенников, нужно немедленно прекратить взаимодействие. Также нужно запомнить приметы человека и передать информацию в полицию, добавили в пресс-центре.

Ранее в МВД России перечислили основные признаки мошенничества при онлайн-покупках. В частности, к маркерам обмана в ведомстве отнесли перенос общения в неофициальные мессенджеры и требование оплаты на карту физлица.

