Названы главные признаки мошенничества при онлайн-покупках

МВД назвало перевод на карту физлица признаком мошенничества при онлайн-покупках

Требование перевести деньги на карту физлица, а также частая смена реквизитов являются одними из главных признаков мошенничества при онлайн-покупках. Эти и другие маркеры обмана МВД раскрыло в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Еще одним признаком обмана в ведомстве назвали перенос общения в неофициальные мессенджеры, такие как WhatsApp, якобы для оперативного решения вопросов. Уточняется, что мошенники стараются избегать платформ с историей переписки и защитой покупателей.

Злоумышленники также могут создавать фиктивные ограничения на минимальную сумму вывода, блокировать возврат средств на этапе оформления заказа и требовать страховку как обязательный авансовый платеж. «Пример: "Осталось внести страховку за товар" до передачи товара перевозчику". Реальность: законная страховка оплачивается при передаче груза», — пояснили в МВД.

Требование дополнительных «возвратных» взносов и гарантия мгновенного возврата средств также указывают на общение с аферистами. «Пример: "Данный взнос требует завершения оформления страховки. Он будет вам возвращен". Реальность: последующие платежи блокируются под ложными предлогами», — предупредили в ведомстве.

Кроме того, как указали в МВД, маркерами мошенничества являются давление на срочность оплаты, требование перевода денег на карту физлица, частая смена реквизитов и отказ от альтернативных способов доставки.

Ранее стало известно, что мошенники используют в местах общего пользования фальшивые QR-коды, которые грозят гражданам потерей средств. Россиянам посоветовали проверять источник QR-кода и не сканировать коды из сомнительных источников.

Кроме того, сообщалось, что злоумышленники рассылают россиянам по электронной почте или в мессенджерах поддельные письма от ГИБДД. С их помощью мошенники крадут личные данные.