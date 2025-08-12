Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:50, 12 августа 2025Интернет и СМИ

Названы главные признаки мошенничества при онлайн-покупках

МВД назвало перевод на карту физлица признаком мошенничества при онлайн-покупках
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Требование перевести деньги на карту физлица, а также частая смена реквизитов являются одними из главных признаков мошенничества при онлайн-покупках. Эти и другие маркеры обмана МВД раскрыло в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Еще одним признаком обмана в ведомстве назвали перенос общения в неофициальные мессенджеры, такие как WhatsApp, якобы для оперативного решения вопросов. Уточняется, что мошенники стараются избегать платформ с историей переписки и защитой покупателей.

Злоумышленники также могут создавать фиктивные ограничения на минимальную сумму вывода, блокировать возврат средств на этапе оформления заказа и требовать страховку как обязательный авансовый платеж. «Пример: "Осталось внести страховку за товар" до передачи товара перевозчику". Реальность: законная страховка оплачивается при передаче груза», — пояснили в МВД.

Материалы по теме:
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025
«Я хотел сделать деньги» Двум миллионам россиян грозит уголовное дело за дропперство. Что известно о новом законе?
«Я хотел сделать деньги»Двум миллионам россиян грозит уголовное дело за дропперство. Что известно о новом законе?
7 июля 2025

Требование дополнительных «возвратных» взносов и гарантия мгновенного возврата средств также указывают на общение с аферистами. «Пример: "Данный взнос требует завершения оформления страховки. Он будет вам возвращен". Реальность: последующие платежи блокируются под ложными предлогами», — предупредили в ведомстве.

Кроме того, как указали в МВД, маркерами мошенничества являются давление на срочность оплаты, требование перевода денег на карту физлица, частая смена реквизитов и отказ от альтернативных способов доставки.

Ранее стало известно, что мошенники используют в местах общего пользования фальшивые QR-коды, которые грозят гражданам потерей средств. Россиянам посоветовали проверять источник QR-кода и не сканировать коды из сомнительных источников.

Кроме того, сообщалось, что злоумышленники рассылают россиянам по электронной почте или в мессенджерах поддельные письма от ГИБДД. С их помощью мошенники крадут личные данные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Одна страна БРИКС решила поторговаться с США

    Минобороны показало кадры удара по украинскому спецназу

    Последствия схватки трехметрового аллигатора с огромным питоном сняли на видео

    Стал известен будущий совладелец «М.Видео-Эльдорадо»

    В Турции захотели отказаться от шведского стола

    В Москве подросток на электросамокате попал в ДТП и не выжил

    В Госдуму вновь внесли проект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов

    Глава атакованного дронами ВСУ региона рассказал о последствиях налета

    Торгующий сверхдорогим сыром российский бизнесмен заявил об отношении к нему как к дебилу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости