18:28, 31 августа 2025

Россиянам назвали первые симптомы смертельно опасного сгущения крови

Кардиолог Ефремкин назвал односторонний отек и боль в икре признаками тромбоза
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин рассказал, какими признаками сопровождается смертельно опасное сгущение крови, которое может приводить к тромбозу. Первые симптомы доктор перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, об опасном сгущении крови могут говорить односторонний отек и боль в икре. Эти признаки он назвал характерными для тромбоза глубоких вен, из-за которого сгусток крови образуется в крупных венах конечностей, чаще всего ног. Если кожа на конечностях приобрела синеватый цвет, это говорит о критическом нарушении кровотока, уточнил доктор.

Ефремкин добавил, что признаком опасного сгущения крови также является внезапная одышка с болью в груди. Она может указывать на тромбоэмболию легочной артерии — закупорку тромбом сосудов легких. «Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем», — предупредил он.

Врач подчеркнул, что при появлении этих симптомов нельзя откладывать обращение за медицинской помощью. Тромб может привести к тромбоэмболии легочной артерии, в тяжелых случаях к смерти, объяснил доктор. Кроме того, без лечения тромб увеличивается в размере, из-за чего возрастает риск осложнений и посттромботического синдрома, из-за которого отеки и боли становятся хроническими.

Ранее кардиолог Евгений Кокин объяснил разрушающее воздействие стресса на сердце. По его словам, из-за стресса повышается уровень гормонов стресса адреналина и кортизола, которые ускоряют работу сердца и сужают сосуды, что может привести к резкому повышению артериального давления.

