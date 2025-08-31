Экономика
03:31, 31 августа 2025Экономика

Россиянам рассказали о штрафах до 100 тысяч рублей за «заменители» детских кресел

Депутат Буцкая: С 1 сентября ужесточаются правила перевозки детей в автомобилях
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России с 1 сентября вступают в силу изменения правил дорожного движения, которые предъявляют новые требования к водителям с неправильными детским креслами. О нововведениях рассказала зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с журналистами ТАСС.

По ее словам, мера коснется «заменителей» детских кресел, в том числе использование разнообразных лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел будет запрещено. Физическим лицам штраф обойдется в 3 тысячи рублей, тем временем для юридических лиц он составит 100 тысяч рублей. Под эту категорию также попадают и такси, уточнила парламентарий.

«Это значит, что сейчас ни в одном автомобиле такси вы уже точно не увидите эти лямочки и тряпочки. Если же такое случится, это повод, как минимум, сделать водителю замечание, а если он вас проигнорирует - обратиться в автопарк и напомнить, что уже на уровне буквы закона прописано, что детей можно перевозить только в автомобильных креслах», — сказала Буцкая.

Как стало известно ранее, депутаты также рассмотрят законопроект о запрете продажу опасных аксессуаров для авто. Речь идет о заглушках для ремней, средств, используемых для отключения сигналов, информирующих водителей и пассажиров о непристегнутых ремнях безопасности.

