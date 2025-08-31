Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов

С 1 сентября этого года россияне смогут отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных организаций. Это можно сделать через личный кабинет на портале мобильного оператора или в приложении, данная мера предусмотрена законом о защите граждан от мошенников, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, с сентября бизнес-звонки должны будут маркироваться: все российские операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать данные об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на смартфонах абонентов.

Во время входящего вызова на экране будет отображаться наименование компании, а также категория вызова в зависимости от ее основного вида деятельности.

С 1 августа в России вступил в силу закон, разрешающий отказаться от получения массовых рассылок. Такие рассылки часто используются мошенниками — под видом рекламы они могут предлагать поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы.