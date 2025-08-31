Песков: Европейцы мешают урегулированию конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы мешают урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков выразил благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Однако Европа мешает этим усилиям, вставляя палки в колеса, считает пресс-секретарь. Европейцы поощряют Украину в продолжении линии на несговорчивость и стремятся «сдерживать» Россию. Однако Москва умеет этому противодействовать, отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, но подобное мероприятие должно быть достаточно хорошо подготовлено.