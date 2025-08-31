Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:11, 31 августа 2025Россия

Стало известно о попытках Европы помешать мирному урегулированию конфликта на Украине

Песков: Европейцы мешают урегулированию конфликта на Украине
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы мешают урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков выразил благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Однако Европа мешает этим усилиям, вставляя палки в колеса, считает пресс-секретарь. Европейцы поощряют Украину в продолжении линии на несговорчивость и стремятся «сдерживать» Россию. Однако Москва умеет этому противодействовать, отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, но подобное мероприятие должно быть достаточно хорошо подготовлено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о новых ударах по России

    Туктамышева опубликовала фотографии в бикини

    Путин прибыл на саммит ШОС

    На Украине мобилизовали священника прямо во время отпевания

    В Кремле заявили о продолжении спецоперации на Украине

    В Кремле поблагодарили Трампа за содействие по урегулированию на Украине

    Стало известно о попытках Европы помешать мирному урегулированию конфликта на Украине

    На Украине показали предполагаемый запуск ракеты «Фламинго»

    Украинский дрон атаковал машину скорой помощи

    В российском городе отравились алкоголем и не выжили 5 человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости