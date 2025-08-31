Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:29, 31 августа 2025Мир

Трамп допустил выдвижение на пост президента США в 2028 году

Эрик Трамп не исключил выдвижение на пост президента США в 2028 году
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Сын президента США Дональда Трампа Эрик допустил возможность собственного выдвижения на пост главы американского государства в 2028 году. Об этом он заявил в интервью газете Nikkei Asia.

«Я не говорю нет, но я также не говорю да», — приводится в публикации ответ сына действующего президента на вопрос о возможности баллотироваться на лидерский пост.

Он добавил, что не закрывает для себя мир политики, но в настоящий момент ему также нравится финансовая сфера.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять пост президента страны, если с Трампом «что-то случится». По его словам, должность вице-президента дала ему необходимые навыки и знания для возможного исполнения обязанностей главы государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли ракетный удар по Украине

    Блогерша описала некоторые привычки россиян фразой «для китайцев дикость»

    Трамп допустил выдвижение на пост президента США в 2028 году

    Киев призвал ЕС создать стратегию принуждения России к миру

    Выпад Каллас в сторону России раскритиковали в Европе

    Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье

    Теннисист Рублев назвал несправедливым штраф в 3 тысячи долларов за нецензурную брань

    Всемирно известному шеф-повару удалили опухоль

    В Германии захотели «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

    В офисе Зеленского обвинили Россию в нежелании завершать конфликт на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости