Ушла из жизни участница Курской битвы Мария Колтакова

Участница Курской битвы, «железная бабушка» Мария Колтакова умерла в 103 года

Ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы Мария Колтакова ушла из жизни в возрасте 103 лет. Об этом сообщается в ее официальном Telegram-канале.

Колтакова была известна под прозвищем «железная бабушка».

«С прискорбием сообщаем, что не стало нашей легендарной Марии Денисовны Колтаковой», — гласит текст публикации.

Мария Колтакова вошла в историю как самый возрастной участник турнира по стрельбе из пневматического пистолета и соревнований по джип-триалу. Она также участвовала в экстремальных гонках в Сочи и даже совершила полет на реактивном самолете Л-29.

Ранее стало известно, что в Воронежской области скончался 108-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Осадчук.