Ушла из жизни участница Курской битвы Мария Колтакова

Ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы Мария Колтакова ушла из жизни в возрасте 103 лет. Об этом сообщается в ее официальном Telegram-канале.
Колтакова была известна под прозвищем «железная бабушка».
«С прискорбием сообщаем, что не стало нашей легендарной Марии Денисовны Колтаковой», — гласит текст публикации.
Мария Колтакова вошла в историю как самый возрастной участник турнира по стрельбе из пневматического пистолета и соревнований по джип-триалу. Она также участвовала в экстремальных гонках в Сочи и даже совершила полет на реактивном самолете Л-29.
Ранее стало известно, что в Воронежской области скончался 108-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Осадчук.