Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 31 августа 2025Россия

Ушла из жизни участница Курской битвы Мария Колтакова

Участница Курской битвы, «железная бабушка» Мария Колтакова умерла в 103 года
Андрей Шеньшаков

Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

Ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы Мария Колтакова ушла из жизни в возрасте 103 лет. Об этом сообщается в ее официальном Telegram-канале.

Колтакова была известна под прозвищем «железная бабушка».

«С прискорбием сообщаем, что не стало нашей легендарной Марии Денисовны Колтаковой», — гласит текст публикации.

Мария Колтакова вошла в историю как самый возрастной участник турнира по стрельбе из пневматического пистолета и соревнований по джип-триалу. Она также участвовала в экстремальных гонках в Сочи и даже совершила полет на реактивном самолете Л-29.

Ранее стало известно, что в Воронежской области скончался 108-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Осадчук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный перечислил последствия для Украины после ракетного удара ВС России

    В московской квартире женщина родила сына и выбросила его в унитаз

    Ушла из жизни участница Курской битвы Мария Колтакова

    В Белоруссии начались учения ОДКБ

    Стало известно о заходе разведгрупп ВС России в Димитров

    Власти Германии захотели ввести жесткие санкции против безработных

    В Болгарии заявили об отсутствии ресурсов для помощи Украине

    Егор Крид продемонстрировал страстный поцелуй на концерте 12+

    С опытным российским парашютистом произошла трагедия

    Армия России поразила используемую ВСУ портовую инфраструктуру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости