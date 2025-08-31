Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:33, 31 августа 2025Мир

Увеличение числа ударов по Украине объяснили

The Times: Рост числа ударов по Украине является демонстрацией дипломатии силы
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Рост числа ударов ВС РФ по украинской территории является демонстрацией «дипломатии силы» со стороны президента России Владимира Путина. Об этом заявили британские аналитики, мнение которых публикует The Times.

Российская сторона старается повлиять на Украину и Запад, чтобы добиться уступок на возможных мирных переговорах, полагают эксперты. Москва, по их словам, пытается воспользоваться эскалацией и заставить людей, живущих на Украине, сильнее давить на президента своей страны. Одновременно речь идет о желании сделать так, чтобы представители стран Европы усомнились в возможности обеспечить собственную безопасность, пишет издание.

Тем самым президент РФ пытается занять доминирующее положение на грядущих переговорах, утверждают аналитики. Так он показывает, что в случае отказа выполнять требования Москвы военные действия могут усилиться, заключают они.

Накануне стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины. По данным Telegram-канала Mash, в комбинированной атаке задействовали крылатые ракеты, беспилотники и стратегическую авиацию. Наиболее сильной при этом оказалась атака в Днепропетровске. Всего за 15 минут по городу было выпущено не менее десятка ракет.

Вдобавок сообщалось о поражении предприятий и автозаправочных станций в Никопольском районе Днепропетровской области, а также ж/д инфраструктуры в Киевской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о новых ударах по России

    Начались бои в Покровске

    Нетаньяху пригрозил членам правительства хуситов расправой

    Появились подробности о смертельном отравлении алкоголем в России

    Пушилин оценил наступление российских войск в направлении Константиновки

    Потерянную почтой открытку доставили через 72 года

    Телеведущая потрогала гостью шоу за грудь в эфире и возмутила зрителей

    Увеличение числа ударов по Украине объяснили

    Туктамышева опубликовала фотографии в бикини

    Путин прибыл на саммит ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости