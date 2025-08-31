Лидер партии «Величие» Михайлов: У Болгарии нет ресурсов для помощи Украине

Болгария не обладает финансовыми ресурсами для помощи Украине, заявил депутат болгарского парламента, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов. Страна сейчас находится не в том положении — у многих ее жителей нет даже водопроводной воды, приводит его слова РИА Новости.

В поддержку Киева высказываются не представители населения, а люди у власти, указал Михайлов. Они, с его слов, во всем разделяют точку зрения Евросоюза, который заинтересован в строительстве в Болгарии «заводов войны».

Реакция политика стала ответом на сведения о передаче Софией на Украину трех вертолетов Ми-24. Население не поддерживает оказание стране военной помощи, заметил он. Однако лиц, которые выступают против подобного курса, в Болгарии сразу начинают считать сторонниками России или «пророссийскими», посетовал Михайлов.

На этой неделе гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер объявил о строительстве в Болгарии завода по производству боеприпасов и порохового завода. Также 27 августа самый большой в Европе завод по производству боеприпасов открылся в Германии. Ожидается, что к 2027 году он выйдет на мощность 350 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в год.