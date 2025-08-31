В ЕК заявили о поддержке США в случае размещения европейских войск на Украине

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты окажут поддержку в случае размещения европейских военных на Украине. Об этом заявила газете Financial Times глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет обеспечено для поддержки. Это было совершенно ясно и неоднократно подтверждалось», — отметила она.

При этом ранее Дональд Трамп заявил, что США не будут отправлять войска на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву. Однако он предположил, что Киеву могут быть посланы европейские войска.

До этого стало известно, что Трамп ведет переговоры с Европой об отправке частных военных компаний (ЧВК) на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности.