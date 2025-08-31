Мир
31 августа 2025

В Европе выступили за нормализацию отношений с Россией

Партия в Нидерландах выступила за нормализацию отношений с РФ и отмену санкций
Андрей Шеньшаков
Амстердам

Амстердам. Фото: George Pachantouris / Getty Images

Крайне правая нидерландская партия «Форум за демократию» (FvD) пообещала нормализовать отношения с Россией и отменить антироссийские санкции. Предвыборный манифест цитирует издание РИА Новости.

Такие заявления политики сделали в своей предвыборной программе.

«Мы хотим нормализовать отношения с Россией. Мы снимем санкции с России, чтобы торговля и сотрудничество могли быть восстановлены», — говорится в документе, опубликованном на сайте партии.

Ранее стало известно, что глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп уволился из-за непринятия санкций против одной страны. Отмечается, что коллеги Велдкампа из центристской партии «Новый общественный договор» также покинули заседание и подали просьбу об отставке из-за провала попытки договориться о санкциях.

