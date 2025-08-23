Мир
Глава МИД Нидерландов уволился из-за непринятия санкций против одной страны

Guardian: Глава МИД Нидерландов Велдкамп подал в отставку из-за Израиля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп подал в отставку после того, как правительство страны не смогло договориться о введении дополнительных санкций против Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает The Guardian.

«Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп подал в отставку после того, как на заседании кабинета министров не удалось добиться введения санкций против Израиля», — сказано в сообщении.

Дебаты о возможных мерах против Израиля прошли вечером 22 августа. При этом отмечается, что коллеги Велдкампа из центристской партии «Новый общественный договор» также покинули заседание и подали просьбу об отставке из-за провала попытки договориться о санкциях в отношении еврейского государства.

Ранее ООН объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа. По данным на 15 августа 2025 года, в Газе подтверждена пятая фаза голода по шкале IPC — катастрофический голод. «По оценкам IPC, в настоящий момент более 500 тысяч человек в секторе Газа проживают в катастрофических условиях, характеризующихся голодом, нищетой», — говорится в документе.

