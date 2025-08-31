В Германии выступили с призывом из-за российской угрозы

Селен: ФРГ должна разработать новую концепцию внутренней разведки из-за России

Германии необходимо разработать новую концепцию внутренней разведки и заняться ее реструктуризацией в связи с российской угрозой. С таким призывом в интервью Die Welt выступил вице-президент Федерального ведомства по охране конституции Синан Селен.

По его словам, Россия сейчас использует против ФРГ «одноразовых агентов» и совершает кибератаки в отношении страны. Он подчеркнул, что для РФ Германия является «ключевой целью в Европе».

«Помимо мелкого вмешательства, эти действия все чаще включают кибератаки, дезинформацию и прямой саботаж. Все это способствует разжиганию страха, неуверенности и сомнений в отношении демократии», — сообщил Селен.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас находится в состоянии конфликта с Россией. Он обвинил РФ в дестабилизации ФРГ, а также в том, что Москва якобы проводит регулярные операции по вмешательству через соцсети.