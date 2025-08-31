В Москве ограничен доступ к сервису Wheely

В Москве суд ограничил доступ к сервису Wheely

Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса по заказу премиальных авто с водителями Wheely. Об этом сообщает ТАСС.

По данным суда, Wheely нарушает антитеррористические требования. Диспетчерские службы заказа легковых такси и перевозчики обязаны передавать данные о водителях в ГИС ЕРНИС. Это правило направлено на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности пассажиров.

Ранее Роскомнадзор по решению суда в Барнауле внес в реестр запрещенных сайтов русскоязычный сайт популярного интернет-магазина по продаже БАДов и товаров для здорового образа жизни iHerb. Ведомство направило владельцу сайта требование об удалении запрещенного контента.