В Одесской области впервые зафиксировали удар УМПК

В Одесской области впервые применили управляемые авиабомбы

В Одесской области первый раз за время проведения специальной военной операции зафиксирован прилет управляемых авиабомб (УМПК). Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

По их данным, в регион упали четыре боеприпаса. Отмечается, что ранее такие удары фиксировались в других областях Украины, однако в Одесской области подобный случай зафиксирован впервые.

Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что в России начали активно наращивать производство авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Как сообщало Минобороны, серийный выпуск охватил ФАБ-500 и ФАБ-1500, которые благодаря установке УМПК превращаются из свободнопадающих боеприпасов в высокоточные дальнобойные средства поражения.