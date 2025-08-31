В России с иронией отреагировали на идею Литвы о заболачивании границ

Сенатор Карасин с иронией отнесся к идее заболотить границу Литвы с Белоруссией

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин с иронией отреагировал на идею Литвы о восстановлении осушенных в прошлом болот на границе с Белоруссией. В своем Telegram-канале он назвал это «масштабным мышлением».

В воскресенье Карасин опубликовал пост, в котором прокомментировал тезис директора фонда восстановления и охраны болот Нериюса Забляцкиса. «На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта», — напомнил российский сенатор. Пока в мире предпринимаются усилия по урегулированию конфликта, кто-то рассуждает о заболачивании приграничных с соседями районов страны, посетовал он.

Сам Забляцкис ранее заявил, что о заболачивании границ в Литве задумались на фоне общих мер по усилению безопасности. На его взгляд, об аналогичных действиях стоит подумать также представителям Латвии и Эстонии.

В прошлом заболоченность в местах, где проходит граница, была довольно серьезной, напомнил директор литовского фонда. В целом, по его словам, в пограничной зоне находится около 60 тысяч гектаров болот, из которых более половины на данный момент осушено.