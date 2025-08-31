Бывший СССР
В Литве захотели восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Литве захотели восстановить осушенные в прошлом болота на границе с Белоруссией. Об этом в эфире радио LRT сказал директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис, сообщает РИА Новости.

Страна задумалась об этом на фоне общих мер по усилению безопасности, дал понять спикер. Когда-то заболоченность в месте, где проходит граница, была довольно большой, напомнил он. Всего в пограничной зоне находится порядка 60 тысяч гектаров болот, из которых более половины сейчас осушено.

При этом в Литве понимают, что на восстановление такой площади уйдут десятилетия, признал Забляцкис. Стоимость подобных работ, по его словам, варьируется в среднем от 500 до 2 тысяч евро за один гектар.

Заболоченные участки есть также в Латвии и Эстонии, заметил директор фонда восстановления и охраны болот. Там, на его взгляд, тоже могут последовать примеру Литвы.

Ранее стало известно, что Литва выставила «зубы дракона» на КПП у границ с Россией и Белоруссией. Речь идет о специальных заграждениях для укрепления безопасности границы, которые были установлены на неиспользуемых дорогах у пунктов погранконтроля.

