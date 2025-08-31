В российском городе девушку изнасиловали во время сеанса массажа

В Санкт-Петербурге 21-летняя девушка заявила о том, что подверглась изнасилованию во время сеанса массажа. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

По словам потерпевшей, инцидент произошел в квартире на Богатырском проспекте, куда она пригласила массажиста, с которым познакомилась в Telegram. Вместо оказания услуги мужчина набросился на девушку и совершил насилие.

Пострадавшая была доставлена в городскую больницу, где врачи подтвердили факт сексуального насилия. По ее описанию, подозреваемому около 30 лет, у него темные волосы и рост примерно 170 сантиметров.

Полиция ведет розыск мужчины, используя показания пострадавшей.

