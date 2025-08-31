Мир
В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину

Политолог Миршаймер: Ввод войск НАТО на Украину обернется поражением для Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Christian Hartmann / Reuters

Ввод войск Североатлантического альянса на Украину может обернутся прямым противостоянием с Вооруженными силами (ВС) России, в котором Запад проиграет. Об этом сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса.

По словам эксперта, РФ «ясно дала понять», что как только НАТО введет войска на территорию Украины, армия России направит свое оружие против них.

«Вопрос в том, кто, по вашему мнению, одержит верх в этой битве между солдатами НАТО и армией России? Если бы мне пришлось делать ставки, я бы поставил на русских», — высказался Миршаймер.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. По словам президента Соединенных Штатов, страна израсходовала сотни миллиардов долларов на военные действия между Россией и Украиной.

