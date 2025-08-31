Мир
07:03, 31 августа 2025Мир

Во Франции призвали сформировать оппозиционную Макрону коалицию правых сил

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Лидер французского «Национального объединения» Жордан Барделла призвал сформировать коалицию правых сил, оппозиционную политике главы государства Эммануэля Макрона. Он высказался об этом в интервью каналу BFMTV.

«Я хочу протянуть руку сиротам правых сил, правым политикам, которые не растворились в макронизме», — заявил Барделла.

Он указал, что депутаты его партии собираются поддержать отставку кабинета Франсуа Байру на предстоящем голосовании по доверии, которое состоится 8 сентября.

Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что государство сейчас переживает «чрезвычайно тревожный и переломный момент» в истории, который может определить будущее страны.

