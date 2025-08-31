Военный перечислил последствия для Украины после ракетного удара ВС России

Военный Дандыкин: Массированная атака по Одессе принесла ощутимые потери Украине

Вооруженные силы (ВС) России не в первый раз наносят массированные удары по Одессе и области, и это приносит ощутимые потери для Украины и украинской армии. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее сообщалось, что ВС России в ночь на 31 августа нанесли ракетный удар по территории Украины. В атаке были задействованы ракеты Х-101, более сотни «Гераней» и «Гербер», в частности, удары наносились по целям в Одессе и Одесской области.

Военный эксперт объяснил, что массированная атака по одесским портам обернется для Украины сбоями в логистике, поставках вооружения, которые идут для ее армии из Румынии. Все это также повлияет на возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать Черное море для атак на Крым, Крымский мост, Новороссийск и Сочи.

«Сейчас это для них будет проблематично. Уничтожаются, кстати, по всему побережью и безэкипажные катера. Так что здесь удары будут наноситься и дальше. Ну и, конечно, атакуются резервуары с топливом, а также те, кто перегоняют на танкерах нефть для нужд ВСУ. Все это находится во многом там. То есть ощутимые потери», — рассказал Дандыкин.

Он также добавил, что под удар попали украинские заводы, связанные с ракетным топливом, крупнейший логистический узел в Павлограде и попутно уничтожаются средства противовоздушной обороны. По его словам, это только часть планомерной работы ВС России, которая будет происходить и дальше в основном путем комбинированных ударов.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщал о мощных взрывах в Одессе. Подробности не приводились.