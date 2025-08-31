ВС России нанесли ракетный удар по Украине

Mash: ВС России в ночь на 31 августа нанесли ракетный удар по Украине

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 31 августа нанесли ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, в атаке были задействованы ракеты Х-101, более сотни «Гераней» и «Гербер». В частности, удары наносились по целям в Одессе и Одесской области.

Как уточняет Mash, под обстрел попали порты, судоремонтный завод, склады и военные объекты. В результате атаки часть Черноморска была обесточена. Кроме того, российские беспилотники атаковали Сумскую и Харьковскую области.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщал о мощных взрывах в Одессе. Подробности не приводились.