Вожатая напала на школьницу в поезде из Анапы

«112»: Вожатая набросилась на школьницу в поезде из Анапы в Екатеринбург
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Вожатая накинулась на воспитанницу детского лагеря прямо на глаза у других детей в поезде «АнапаЕкатеринбург», когда школьники возвращались домой с летнего отдыха. Об инциденте сообщает Telegram-канал «112».

Как уточняется, педагог силой толкнула ребенка на одну из спальных полок. Вскоре в ход уже пошли угрозы от взрослой, после чего она вылила на ребенка бутылку с водой.

Очевидцы сразу же обратились за помощью к проводникам, которые взывали правоохранителей. При этом с поезда женщину не сняли. Родители подали на агрессивную воспитательницу коллективное заявление в полицию.

Сейчас стражи правопорядка проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области десятилетнюю школьницу пытались задушить в летнем лагере. По словам родительницы, обидчица ее ребенка обучается в коррекционной школе и воспитывается в неблагополучной семье.

