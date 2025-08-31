Забота о себе
15:35, 31 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о связи алкоголя и раздражающей проблемы

Офтальмолог Светлаков: Алкоголь может вызвать непроизвольное подергивание век
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-офтальмолог клиники «АйМед» Кирилл Светлаков рассказал, почему может возникать непроизвольное сокращение мышц век. О том, что может спровоцировать эту раздражающую проблему, он рассказал «Ленте.ру».

Одной из причин «дергающегося глаза» врач назвал недосып. «Если недосып стал хроническим, может начаться подергивание верхнего и нижнего века. Обычно это нарушение проходит самостоятельно, как только человек наладит сон», — отметил Светлаков

Спровоцировать подергивание век также может недостаток калия и кальция, который провоцирует избыток кофе, чая и алкоголя в рационе. «Длительный прием алкоголя и тонизирующих напитков, как и курение, угнетает организм, вводя его в режим стресса и провоцируя характерную пульсацию в зрительном органе», — рассказал об этой связи доктор.

Также, по словам врача, нередко частое моргание возникает из-за нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, когда в организме наблюдается явный дисбаланс важнейших микроэлементов. Кроме того, часто непроизвольное сокращение мышц возникает из-за сильного стресса или нервного потрясения.

Ранее офтальмолог Виктор Массоте заявил, что для профилактики проблем со зрением необходимо изменить рацион. Он посоветовал чаще употреблять в пищу темно-зеленые листовые овощи и рыбу, в которой содержится большое количество омега-3 жирных кислот.

