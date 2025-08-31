Россия
12:18, 31 августа 2025Россия

ВСУ атаковали Белгородскую область более сотни раз за сутки

Вячеслав Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 136 беспилотниками
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Колядин / ТАСС

ВСУ 30 августа совершили 136 атак на территорию Белгородской области Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Под ударами оказались девять муниципалитетов и 50 населенных пунктов, медицинская помощь понадобилась девяти мирным жителям.

В Белгороде ранены двое горожан после атаки дронов, в селе Ясные Зори — супружеская пара, в Зозулях — мужчина, а в селе Смородино — двое, включая ребенка, которому потребовалась операция. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина из Новой Таволжанки.

Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, техника предприятий и объекты торговли. В отдельных случаях зафиксированы пожары. В ряде районов сбиты десятки дронов, однако масштабы атак оказались значительными: только в Шебекинском округе за сутки зафиксировано 48 беспилотников и 25 сброшенных боеприпасов.

Ранее стало известно, что российские войска установили полный огневой контроль над подразделениями ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск).

