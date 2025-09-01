Ценности
42-летняя супермодель обнажила грудь на отдыхе

Фото: @anja_rubik

Известная польская супермодель Аня Рубик в откровенном виде снялась на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,6 миллиона подписчиков.

42-летняя манекенщица предстала перед камерой, лежа на пляже. Она позировала в бежевых трусах от бикини и с обнаженной грудью, которую прикрыла рукой.

При этом на другом кадре знаменитость продемонстрировала фигуру в черных трусах от купальника и положила книгу на голый бюст.

Ранее в августе подруга Ирины Шейк и бывший «ангел» Victoria's Secret Стелла Максвелл снялась с обнаженной грудью на турниках.

