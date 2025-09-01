52-летняя Ванесса Паради в бюстгальтере снялась для журнала

Французская актриса Ванесса Паради в бюстгальтере снялась для журнала

Французская актриса, певица и фотомодель Ванесса Паради в откровенном образе снялась для журнала M le Magazine du Monde. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость предстала на одном из фото, сидя на стуле в расстегнутом пиджаке и полупрозрачном бюстгальтере. Также она надела джинсы с завышенной талией и кроссовки с тремя полосами и распустила волосы.

Известно, что автором кадра стал парижский фотограф Карим Садли.

В августе дочь американского актера Джонни Деппа и Ванессы Паради, модель и актриса Лили-Роуз Депп опубликовала снимок в прозрачном наряде.

