Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:21, 1 сентября 2025Силовые структуры

Арестован один из заметных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани

«Ъ»: Арестован один из заметных представителей диаспоры Азербайджана на Кубани
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Один из известных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани, Шахлар Новрузов, владелец перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» в Краснодаре, был задержан. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Защитник обвиняемого Алексей Абрамов попросил суд смягчить меру пресечения для бизнесмена, отметив, что ему уже 60 лет, он постоянно проживает в Краснодаре, ранее не имел судимостей, оказывал помощь участникам СВО и был награжден медалью «За гражданское мужество».

Новрузов является фигурантом уголовного дела о попытке похитить недвижимое имущество стоимостью 919 миллионов рублей.

Следствие считает, что для совершения преступления злоумышленники, среди которых был Новрузов, предоставили в Прикубанский районный суд поддельное свидетельство о браке, якобы заключенном в Азербайджане. По информации правоохранительных органов, этот документ, на основании которого злоумышленники пытались завладеть активами, оказался поддельным.

Ранее, в августе, председателя Свердловской общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского задержали в Москве. Глава азербайджанской диаспоры проходит по уголовным делам об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры оценили внезапное появление Януковича

    Начался суд над врачами по делу о продаже младенцев в Китай

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    На бывшего премьера Чехии напали на митинге и ударили по голове

    В Киеве два пьяных офицера ВСУ устроили ДТП

    Арестован один из заметных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани

    Российские операторы БПЛА пленили украинскую военную

    Мужчина пошел в туалет и нашел в унитазе королевского питона

    Покалеченную в Дубае украинскую модель уличили в клевете. В суд обратились участники вечеринки, которых она обвинила в насилии

    Ослепшей женщине пересадили часть зуба в глаз и вернули зрение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости