Азербайджан станет партнером основанной Россией организации

Азербайджан станет партнером ШОС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Ильхам Алиев. Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES / Reuters

Азербайджан станет партнером Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после объединения статусов партнеров по диалогу и стран-наблюдателей. Об этом сообщает APA со ссылкой на Тяньцзиньскую декларацию стран-членов ШОС.

Отмечается, что входившие в указанные категории государства теперь получат единый статус под названием «Партнер ШОС». В числе наблюдателей организации указаны Афганистан и Монголия, партнерами по диалогу помимо Азербайджана являлись Армения, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны.

ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В настоящий момент в нее также входят Пакистан, Иран и Белоруссия.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 3 сентября на параде в честь окончания Второй мировой войны в Пекине могут встретиться главы России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. По его словам, об отдельной встрече лидеров Россия не договаривалась, но это не означает, что президенты не смогут пообщаться.

