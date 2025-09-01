Силовые структуры
09:11, 1 сентября 2025Силовые структуры

Бездомный россиянин оказался серийным убийцей из 90-х

В Свердловской области следователи раскрыли серию убийств в 90-х
Варвара Митина (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела о расправе над 64-летней местной жительницей в 1998 году. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

27 лет дело было не раскрыто, однако современные технологии помогли выйти на след преступника. Им оказался мужчина 1958 года рождения, который в период с апреля 1998 года по сентябрь 1999 года бродяжничал и совершал разбои и расправы на территории Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областей и Красноярского края. В 2001 году он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение, которое и проходит до сих пор.

Во время допроса по нынешнему делу свою вину он признал. Мужчина заявил, что пошел на преступление из-за желания похитить имущество женщины.

Ранее в Свердловской области суд приговорил к году и двум месяцам лишения свободы условно 75-летнего местного жителя за комментарий в социальных сетях.

