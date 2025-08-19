Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:52, 19 августа 2025Силовые структуры

Российскому пенсионеру вынесли приговор за комментарии в соцсетях

В Свердловской области суд приговорил пенсионера за комментарии в соцсетях
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Свердловской области суд приговорил к году и двум месяцам лишения свободы условно 75-летнего местного жителя за комментарий в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Пенсионеру также запретили писать комментарии в интернете на полтора года. Его признали виновным по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

По версии следствия, в сентябре 2023 года и феврале 2024 года осужденный написал комментарии, которые, согласно экспертизе, оправдывали фашизм и нацизм, а также содержали ложную информацию о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Ранее за реабилитацию нацизма осудили мужчину в Кузбассе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США озвучили позицию Зеленского по обмену территориями

    Пугачева дала совет внуку Эдиты Пьехи

    Российская пенсионерка решила заживо сжечь многодетную семью в доме

    Под Москвой мигранты жестоко избили футболиста и попали на видео

    В Роскомнадзоре дали совет по защите от мошенников

    Мужчин предупредили о тревожном симптоме нескольких опасных заболеваний

    Российский танк прошел минное поле под ударами дронов

    Трамп прервал фон дер Ляйен во время обвинений России

    В России заметили рост скрытой безработицы

    Трамп обратился с предложением к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости