Российскому пенсионеру вынесли приговор за комментарии в соцсетях

В Свердловской области суд приговорил пенсионера за комментарии в соцсетях

В Свердловской области суд приговорил к году и двум месяцам лишения свободы условно 75-летнего местного жителя за комментарий в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Пенсионеру также запретили писать комментарии в интернете на полтора года. Его признали виновным по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

По версии следствия, в сентябре 2023 года и феврале 2024 года осужденный написал комментарии, которые, согласно экспертизе, оправдывали фашизм и нацизм, а также содержали ложную информацию о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Ранее за реабилитацию нацизма осудили мужчину в Кузбассе.