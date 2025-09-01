Биолог раскритиковала заработавшие с 1 сентября ограничения для водителей в России

Биолог Баранова раскритиковала введенные с 1 сентября ограничения для водителей

С 1 сентября href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202504180018" rel="nofollow" target="_blank">начинает действовать обновленный список медицинских ограничений и противопоказаний к управлению транспортом, где одним из ключевых изменений стала замена диагноза «ахроматопсия» (полная цветовая слепота) на более широкое понятие — «аномалии цветового зрения». Это изменение в беседе с «Лентой.ру» раскритиковала доктор биологических наук Анча Баранова.

Она назвала ограничение контрпродуктивным, поясняя, что многие люди с дефектами цветового зрения, а это в основном мужчины, видят в некоторых аспектах даже лучше остальных — у них выше глубина резкости и лучше способность различать оттенки. Биолог добавила, что в некоторых популяциях те или иные аномалии цветового зрения имеют до 5-10 процентов мужчин.

«Это реально не оказывает никакого влияния на то, насколько человек опасно водит. Люди с нарушенным цветовым зрением, у которых картинка более черно-белая, часто имеют преимущества в виде большей глубины резкости и тонкого чувства понимания оттенков дизайна. Именно поэтому среди них так много художников, дизайнеров и режиссеров — они видят мир с большим вниманием к деталям и контрастам», — объяснила Баранова.

Собеседница «Ленты.ру» назвала ограничение не имеющим практического смысла, которое к тому же необоснованно ограничивает права большого числа людей, чье восприятие мира просто иное, а не худшее.

«У очень многих мужчин "неполное нарушение", то есть реально они в жизни цвета различают, но специальными приборами дефект может быть выявлен. Налицо "серая зона"», — констатировала она.

С 1 сентября в России вступило в силу значительное число изменений для водителей. Среди них также рост штрафов за непропуск авто с мигалками, новый порядок освидетельствования на состояние опьянения и новые правила для клиентов каршеринга в Москве.